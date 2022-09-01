Virginia Tech เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Virginia Tech อยู่ในช่วง $33,150 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรชีวการแพทย์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $91,540 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรวัสดุศาสตร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Virginia Tech. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $68.6K

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $42K
วิศวกรชีวการแพทย์
$33.2K
วิศวกรเคมี
$51K

วิศวกรวิจัย

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$78K
วิศวกรวัสดุศาสตร์
$91.5K
สถาปนิกโซลูชั่น
$75.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Virginia Tech คือ วิศวกรวัสดุศาสตร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $91,540 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Virginia Tech คือ $68,640

