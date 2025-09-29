ไดเรกทอรีบริษัท
Virgin Orbit
Virgin Orbit วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Virgin Orbit รวม $117K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Virgin Orbit อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
รวมต่อปี
$117K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$100K
Stock (/yr)
$7K
โบนัส
$10K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน Virgin Orbit?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Virgin Orbit in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $150,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Virgin Orbit สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in United States คือ $100,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ