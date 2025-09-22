ไดเรกทอรีบริษัท
Vinted
Vinted นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Vinted อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€72.1K - €87.1K
Germany
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 1 เพิ่มเติม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อมูลเงินเดือน ที่ Vinted เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Vinted การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Vinted in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €91,863 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Vinted สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Germany คือ €67,313

