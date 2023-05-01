ไดเรกทอรีบริษัท
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical เงินเดือน

เงินเดือนของ Vicarious Surgical อยู่ในช่วง $91,017 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $147,735 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Vicarious Surgical. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$130K
วิศวกรเครื่องกล
$91K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$126K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$148K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Vicarious Surgical薪资最高的职位是วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level，年度总薪酬为$147,735。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Vicarious Surgical的年度总薪酬中位数为$127,635。

