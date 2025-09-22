ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิจัยยูเอ็กซ์ in United States ที่ Verkada อยู่ในช่วง $170K ถึง $242K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Verkada อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$195K - $228K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$170K$195K$228K$242K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

10%

ปี 1

20%

ปี 2

30%

ปี 3

40%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Verkada Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 10% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (10.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (1.67% รายเดือน)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.50% รายเดือน)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (3.33% รายเดือน)

15%

ปี 1

25%

ปี 2

30%

ปี 3

30%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Verkada Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.50% รายเดือน)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.50% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิจัยยูเอ็กซ์ ที่ Verkada in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $242,190 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Verkada สำหรับตำแหน่ง นักวิจัยยูเอ็กซ์ in United States คือ $169,740

