ค่าตอบแทน ฝ่ายขาย in United States ที่ Verkada รวม $154K ต่อyear สำหรับ L2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $120K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Verkada อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
10%
ปี 1
20%
ปี 2
30%
ปี 3
40%
ปี 4
ที่ Verkada Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
10% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (10.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (1.67% รายเดือน)
30% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.50% รายเดือน)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (3.33% รายเดือน)
15%
ปี 1
25%
ปี 2
30%
ปี 3
30%
ปี 4
ที่ Verkada Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
30% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.50% รายเดือน)
30% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.50% รายเดือน)