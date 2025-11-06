ไดเรกทอรีบริษัท
Verizon
Verizon วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Boston Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Boston Area ที่ Verizon อยู่ในช่วง $115K ต่อyear สำหรับ MTS 4 ถึง $232K ต่อyear สำหรับ PMTS แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Boston Area รวม $170K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Verizon อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MTS 1
(ระดับเริ่มต้น)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$115K
$115K
$0
$0
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

34%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Verizon RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (34.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Verizon RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Verizon in Greater Boston Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $233,400 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Verizon สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Boston Area คือ $136,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ