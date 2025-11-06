ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Bengaluru ที่ Verizon อยู่ในช่วง ₹898K ต่อyear สำหรับ MTS 1 ถึง ₹4.32M ต่อyear สำหรับ SMTS แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru รวม ₹3.48M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Verizon อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MTS 1
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ปี 1
33%
ปี 2
34%
ปี 3
ที่ Verizon RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)
34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (34.00% รายปี)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Verizon RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่