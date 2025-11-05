ไดเรกทอรีบริษัท
Verizon
  • Greater Hyderabad Area

Verizon นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Hyderabad Area

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Hyderabad Area ที่ Verizon รวม ₹2.38M ต่อyear สำหรับ Data Scientist 3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Hyderabad Area รวม ₹2.4M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Verizon อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

34%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Verizon RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (34.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Verizon RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Verizon in Greater Hyderabad Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹3,751,978 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Verizon สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Hyderabad Area คือ ₹2,418,864

แหล่งข้อมูลอื่นๆ