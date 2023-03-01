ไดเรกทอรีบริษัท
Veriff
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Veriff เงินเดือน

เงินเดือนของ Veriff อยู่ในช่วง $24,788 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $115,575 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Veriff. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $70.8K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$94.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ทรัพยากรบุคคล
$94.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$114K
ผู้จัดการโครงการ
$24.8K
ฝ่ายขาย
$116K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$80.3K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Veriff คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $115,575 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Veriff คือ $94,528

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Veriff

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Dropbox
  • Square
  • Apple
  • Spotify
  • Intuit
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ