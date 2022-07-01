ไดเรกทอรีบริษัท
VergeSense เงินเดือน

เงินเดือนของ VergeSense อยู่ในช่วง $113,706 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $276,375 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ VergeSense. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$276K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$184K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ผู้จัดการโครงการ
$114K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$167K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ VergeSense คือ วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $276,375 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ VergeSense คือ $184,075

แหล่งข้อมูลอื่นๆ