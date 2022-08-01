ไดเรกทอรีบริษัท
Veranex เงินเดือน

เงินเดือนของ Veranex อยู่ในช่วง $83,580 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $180,900 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Veranex. อัปเดตล่าสุด: 10/16/2025

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$83.6K
วิศวกรเครื่องกล
$115K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$181K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Veranex คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Veranex คือ $115,260

แหล่งข้อมูลอื่นๆ