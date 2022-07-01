ไดเรกทอรีบริษัท
Verana Health
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Verana Health เงินเดือน

เงินเดือนของ Verana Health อยู่ในช่วง $161,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $192,500 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Verana Health. อัปเดตล่าสุด: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $193K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $161K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Verana Health คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $192,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Verana Health คือ $176,880

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Verana Health

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Snap
  • Lyft
  • Databricks
  • Google
  • Microsoft
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ