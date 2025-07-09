ไดเรกทอรีบริษัท
Vast Space
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Vast Space เงินเดือน

เงินเดือนของ Vast Space อยู่ในช่วง $153,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $184,116 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Vast Space. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$184K
นักสรรหา
$153K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$167K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Vast Space คือ วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $184,116 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Vast Space คือ $166,600

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Vast Space

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Snap
  • Spotify
  • Intuit
  • SoFi
  • Airbnb
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ