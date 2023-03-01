ไดเรกทอรีบริษัท
Vasion
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Vasion เงินเดือน

เงินเดือนของ Vasion อยู่ในช่วง $52,260 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $125,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Vasion. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $125K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$52.3K
ฝ่ายขาย
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Самая высокооплачиваемая позиция в Vasion — วิศวกรซอฟต์แวร์ с годовой общей компенсацией $125,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Vasion составляет $89,550.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Vasion

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Square
  • Amazon
  • Snap
  • Dropbox
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ