Varonis
Varonis เงินเดือน

เงินเดือนของ Varonis อยู่ในช่วง $64,675 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $203,732 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Varonis. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $204K
ฝ่ายขาย
Median $110K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$84.6K
การตลาด
$134K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$204K
นักสรรหา
$66.5K
วิศวกรฝ่ายขาย
$131K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$64.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Varonis คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $203,732 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Varonis คือ $125,409

