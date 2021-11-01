ไดเรกทอรีบริษัท
Varicent
Varicent เงินเดือน

เงินเดือนของ Varicent อยู่ในช่วง $8,654 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $141,924 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Varicent. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $86.2K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $142K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $94.3K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$73.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$8.7K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$114K
การตลาด
$84.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$101K
ฝ่ายขาย
$92.4K
ผู้จัดการบัญชีเทคนิค
$92K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Varicent คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $141,924 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Varicent คือ $92,181

แหล่งข้อมูลอื่นๆ