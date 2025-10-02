ไดเรกทอรีบริษัท
ValueLabs
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Hyderabad Area

ValueLabs วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Hyderabad Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Hyderabad Area ที่ ValueLabs อยู่ในช่วง ₹870K ต่อyear ถึง ₹3.79M แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Hyderabad Area รวม ₹1.53M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ValueLabs อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at ValueLabs in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹3,787,982. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ValueLabs for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Greater Hyderabad Area is ₹1,501,693.

