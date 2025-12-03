ไดเรกทอรีบริษัท
USM Business Systems
USM Business Systems วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ USM Business Systems อยู่ในช่วง $101K ถึง $138K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ USM Business Systems อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$109K - $130K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$101K$109K$130K$138K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ USM Business Systems in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $138,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ USM Business Systems สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $100,800

