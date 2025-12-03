ไดเรกทอรีบริษัท
US Metro Bank
US Metro Bank นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ US Metro Bank อยู่ในช่วง £81.7K ถึง £112K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ US Metro Bank อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$118K - $140K
United Kingdom
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$109K$118K$140K$150K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน US Metro Bank?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ US Metro Bank อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £111,858 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ US Metro Bank สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ คือ £81,705

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

