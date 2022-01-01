ไดเรกทอรีบริษัท
Upstart เงินเดือน

เงินเดือนของ Upstart อยู่ในช่วง $142,572 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $448,833 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Upstart. อัปเดตล่าสุด: 11/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L5 $339K
L6 $438K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $438K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $165K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $200K
นักสรรหาบุคลากร
Median $210K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$189K
ทรัพยากรบุคคล
$279K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$143K
ผู้จัดการโปรแกรม
$194K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$185K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$344K
นักลงทุนร่วมทุน
$279K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Upstart RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Upstart คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the L6 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $448,833 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Upstart คือ $279,353

