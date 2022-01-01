ไดเรกทอรีบริษัท
UPMC
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

UPMC เงินเดือน

เงินเดือนของ UPMC อยู่ในช่วง $75,375 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $175,000 สำหรับตำแหน่ง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ UPMC. อัปเดตล่าสุด: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $93K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Median $175K
นักบัญชี
$78.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $80K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$89.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$121K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$134K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$112K
ผู้จัดการโครงการ
$75.4K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$85.4K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$102K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ UPMC คือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $175,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ UPMC คือ $93,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ UPMC

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Mayo Clinic
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Intermountain Healthcare
  • Fresenius
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ