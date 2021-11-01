ไดเรกทอรีบริษัท
Uplight
Uplight เงินเดือน

เงินเดือนของ Uplight อยู่ในช่วง $70,350 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $347,900 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Uplight. อัปเดตล่าสุด: 11/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $160K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$70.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$196K

ทรัพยากรบุคคล
$101K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$348K
ผู้จัดการโครงการ
$98.8K
ฝ่ายขาย
$109K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$121K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Uplight คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $347,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Uplight คือ $114,570

