Uplers
Uplers เงินเดือน

เงินเดือนของ Uplers อยู่ในช่วง $8,572 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $108,272 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Uplers. อัปเดตล่าสุด: 11/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $32.4K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$92K
พัฒนาธุรกิจ
$26.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

ทรัพยากรบุคคล
$12K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$108K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$31.4K
ผู้จัดการโครงการ
$8.6K
ฝ่ายขาย
$26.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Uplers คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $108,272 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Uplers คือ $28,886

