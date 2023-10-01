ไดเรกทอรีบริษัท
University of Saskatchewan
University of Saskatchewan เงินเดือน

เงินเดือนของ University of Saskatchewan อยู่ในช่วง $33,392 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $350,940 สำหรับตำแหน่ง แพทย์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ University of Saskatchewan. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $49.7K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$33.4K
แพทย์
$351K

ผู้จัดการโครงการ
$108K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ University of Saskatchewan คือ แพทย์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $350,940 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ University of Saskatchewan คือ $79,025

