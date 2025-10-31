ไดเรกทอรีบริษัท
University of Melbourne
University of Melbourne วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Australia ที่ University of Melbourne รวม A$102K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ University of Melbourne อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
รวมต่อปี
A$102K
ระดับ
A
เงินเดือนฐาน
A$102K
Stock (/yr)
A$0
โบนัส
A$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน University of Melbourne?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ University of Melbourne in Australia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี A$148,452 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ University of Melbourne สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Australia คือ A$102,197

