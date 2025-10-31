ไดเรกทอรีบริษัท
University of Florida
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ค่ามัธยฐาน ที่ University of Florida รวม $93K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ University of Florida อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
รวมต่อปี
$93K
ระดับ
4
เงินเดือนฐาน
$93K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน University of Florida?
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ University of Florida อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $117,627 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ University of Florida สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ $93,000

