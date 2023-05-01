ไดเรกทอรีบริษัท
Univeris
Univeris เงินเดือน

เงินเดือนของ Univeris อยู่ในช่วง $64,457 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $123,804 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Univeris. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $124K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $97.7K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$64.5K

สถาปนิกโซลูชั่น
$122K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Univeris คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $123,804 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Univeris คือ $110,031

