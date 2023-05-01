ไดเรกทอรีบริษัท
United Talent Agency
United Talent Agency เงินเดือน

เงินเดือนของ United Talent Agency อยู่ในช่วง $50,170 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $233,825 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ United Talent Agency. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $135K
ผู้ช่วยธุรการ
$50.2K
การตลาด
$99.5K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$221K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$234K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ United Talent Agency คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $233,825 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ United Talent Agency คือ $135,000

