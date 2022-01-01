ไดเรกทอรีบริษัท
United Nations
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

United Nations เงินเดือน

เงินเดือนของ United Nations อยู่ในช่วง $28,858 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $167,151 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ United Nations. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $167K
ผู้ช่วยธุรการ
$106K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$33.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$109K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$155K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$95.3K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$33.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$90.9K
ผู้จัดการโปรแกรม
$75.3K
ผู้จัดการโครงการ
$28.9K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ United Nations คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $167,151 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ United Nations คือ $93,094

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ United Nations

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Spotify
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Microsoft
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ