แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการ ค่ามัธยฐาน in Germany ที่ United Internet รวม €83.4K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ United Internet อัปเดตล่าสุด: 9/26/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
United Internet
Project Manager
Me, BW, Germany
รวมต่อปี
€83.4K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
€83.4K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
15 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ United Internet in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €112,942 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ United Internet สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ in Germany คือ €56,483

