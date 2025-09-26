ไดเรกทอรีบริษัท
United Internet
  • เงินเดือน
  • Information Technologist (IT)

  • เงินเดือนทั้งหมดของ Information Technologist (IT)

United Internet Information Technologist (IT) เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน Information Technologist (IT) ค่ามัธยฐาน ที่ United Internet รวม €77.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ United Internet อัปเดตล่าสุด: 9/26/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
รวมต่อปี
€77.5K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
€77.5K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
€143K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ jobFamilies.Information Technologist (IT) ที่ United Internet อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €112,490 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ United Internet สำหรับตำแหน่ง jobFamilies.Information Technologist (IT) คือ €77,508

แหล่งข้อมูลอื่นๆ