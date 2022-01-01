ไดเรกทอรีบริษัท
Unigroup
Unigroup เงินเดือน

เงินเดือนของ Unigroup อยู่ในช่วง $59,706 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $91,242 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Unigroup. อัปเดตล่าสุด: 10/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $85K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$59.7K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ทรัพยากรบุคคล
$91.2K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Unigroup คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $91,242 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Unigroup คือ $82,700

แหล่งข้อมูลอื่นๆ