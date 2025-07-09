ไดเรกทอรีบริษัท
Uni Cards
Uni Cards เงินเดือน

เงินเดือนของ Uni Cards อยู่ในช่วง $28,550 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $67,993 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Uni Cards. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $68K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $61.5K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$49.1K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$28.6K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Uni Cards คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $67,993 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Uni Cards คือ $55,268

