Unacademy
Unacademy เงินเดือน

เงินเดือนของ Unacademy อยู่ในช่วง $7,437 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $108,771 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Unacademy. อัปเดตล่าสุด: 10/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $31.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $28.8K
นักบัญชี
$101K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$29.9K
การพัฒนาธุรกิจ
$7.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$30.1K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$42.6K
ทรัพยากรบุคคล
$63.9K
การตลาด
$48.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$21.6K
ผู้จัดการโปรแกรม
$26.2K
ฝ่ายขาย
Median $8.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $109K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Unacademy Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Unacademy คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $108,771 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Unacademy คือ $30,102

