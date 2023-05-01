ไดเรกทอรีบริษัท
Ultima Genomics
Ultima Genomics เงินเดือน

เงินเดือนของ Ultima Genomics อยู่ในช่วง $110,445 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $195,975 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ultima Genomics. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

วิศวกรชีวการแพทย์
$189K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$152K
วิศวกรเครื่องกล
$110K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$196K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ultima Genomics คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $195,975 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ultima Genomics คือ $170,643

