Ulta Beauty
Ulta Beauty เงินเดือน

เงินเดือนของ Ulta Beauty อยู่ในช่วง $120,146 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $172,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ulta Beauty. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $172K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$120K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$126K

ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ulta Beauty คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $172,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ulta Beauty คือ $125,625

