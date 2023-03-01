ไดเรกทอรีบริษัท
Ula
Ula เงินเดือน

เงินเดือนของ Ula อยู่ในช่วง $27,118 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $57,128 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ula. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$27.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$57.1K
ผู้จัดการโครงการ
$35.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$49.1K
คำถามที่พบบ่อย

