Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank เงินเดือน

เงินเดือนของ Ujjivan Small Finance Bank อยู่ในช่วง $5,284 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $49,563 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ujjivan Small Finance Bank. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

การดำเนินงานบริการลูกค้า
$5.3K
การตลาด
$17.1K
สถาปนิกโซลูชั่น
$49.6K

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Ujjivan Small Finance Bank is สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ujjivan Small Finance Bank is $17,134.

