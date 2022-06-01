ไดเรกทอรีบริษัท
UHS
UHS เงินเดือน

เงินเดือนของ UHS อยู่ในช่วง $45,989 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $189,050 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ UHS. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

บริการลูกค้า
$46K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$60.3K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$189K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ UHS คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $189,050 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ UHS คือ $60,300

