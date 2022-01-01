ไดเรกทอรีบริษัท
Udemy เงินเดือน

เงินเดือนของ Udemy อยู่ในช่วง $48,676 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $382,500 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Udemy. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $165K
L4 $237K
การตลาด
Median $166K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $165K
นักสรรหา
Median $115K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $117K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$135K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$255K
บริการลูกค้า
$275K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$72.1K
การดำเนินงานการตลาด
$139K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$48.7K
ผู้จัดการโปรแกรม
$117K
ผู้จัดการโครงการ
$172K
ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
$383K
ฝ่ายขาย
$122K
สถาปนิกโซลูชั่น
$218K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$147K
นักลงทุนร่วมทุน
$291K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Udemy is ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $382,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Udemy is $165,334.

