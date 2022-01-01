ไดเรกทอรีบริษัท
Udaan
Udaan เงินเดือน

เงินเดือนของ Udaan อยู่ในช่วง $3,482 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $118,850 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Udaan. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $60K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $75.3K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $85.4K
นักบัญชี
$3.5K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$27.9K
การพัฒนาธุรกิจ
$119K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$17.4K
นักออกแบบแฟชั่น
$10.7K
นักวิเคราะห์การเงิน
$38.8K
ทรัพยากรบุคคล
$33.6K
กฎหมาย
$34.7K
การตลาด
$59.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$36.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
$58.9K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Udaan การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

