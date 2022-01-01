ไดเรกทอรีบริษัท
UBS เงินเดือน

เงินเดือนของ UBS อยู่ในช่วง $22,039 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $230,974 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ UBS. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

นักพัฒนาเชิงปริมาณ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

นักวิจัยเชิงปริมาณ

นักธนาคารลงทุน
Analyst $136K
Associate Director $210K

นักวิเคราะห์การเงิน
Median $110K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $110K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $138K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $175K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
Median $64.2K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $82.5K
ผู้จัดการโครงการ
Median $150K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $206K

สถาปนิกข้อมูล

Cloud Security Architect

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $106K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $173K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $108K
นักบัญชี
$44.6K
ผู้ช่วยธุรการ
$80.4K
การดำเนินงานธุรกิจ
$109K
การพัฒนาธุรกิจ
$76.3K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$159K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$162K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$22K
ทรัพยากรบุคคล
$164K
กฎหมาย
$159K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$143K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$28.3K
ผู้จัดการโปรแกรม
$231K
นักสรรหา
$148K
ฝ่ายขาย
$159K
ผลตอบแทนรวม
$157K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$137K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ UBS คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $230,974 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ UBS คือ $137,369

