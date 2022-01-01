ไดเรกทอรีบริษัท
Ubisoft
Ubisoft เงินเดือน

เงินเดือนของ Ubisoft อยู่ในช่วง $20,193 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $178,500 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ubisoft. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักพัฒนาเว็บไซต์

วิศวกรซอฟต์แวร์เกม

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $108K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $116K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $48.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $70K
ผู้จัดการโครงการ
Median $65.4K
การตลาด
Median $111K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $119K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$20.2K
นักออกแบบกราฟิก
$58.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$79.9K
การดำเนินงานการตลาด
$50.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$126K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$164K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$179K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$81.4K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ubisoft คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $178,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ubisoft คือ $81,405

แหล่งข้อมูลอื่นๆ