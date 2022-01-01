ไดเรกทอรีบริษัท
Ubisoft
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Ubisoft สวัสดิการ

เปรียบเทียบ

มูลค่ารวมประมาณการ: $1,643

ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Health Insurance

    • บ้าน
  • Relocation Bonus

    • การเงินและการเกษียณ
  • 401k

    • สิทธิพิเศษและส่วนลด
  • Employee Discount

    • งานแนะนำ

      ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ubisoft

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Square Enix
    • Keywords Studios
    • Activision
    • Nintendo
    • Electronic Arts
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ