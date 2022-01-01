เปลี่ยน
สวัสดิการ
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Ubisoft สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,643
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Gym / Wellness Reimbursement
Health Insurance
บ้าน
Relocation Bonus
การเงินและการเกษียณ
401k
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Employee Discount
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Ubisoft สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Relocation Bonus
Offered by employer
401k
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
งานแนะนำ
ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ubisoft
