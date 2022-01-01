ไดเรกทอรีบริษัท
Twilio
ทวิลิโอ เงินเดือน

เงินเดือนของ Twilio อยู่ในช่วง $25,870 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $623,924 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ทวิลิโอ. อัปเดตล่าสุด: 10/18/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

ฝ่ายขาย
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

ผู้บริหารบัญชี

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักสรรหา
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
การตลาด
L3 $145K
L4 $241K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $142K
วิศวกรฝ่ายขาย
Median $256K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $303K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $170K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $225K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $189K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $150K
บริการลูกค้า
Median $96K
ผู้จัดการโครงการ
Median $248K
นักบัญชี
$103K

Technical Accountant

ผู้ช่วยธุรการ
$175K
การดำเนินงานธุรกิจ
$272K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$304K
การพัฒนาธุรกิจ
$246K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$195K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$220K
ความสำเร็จของลูกค้า
$75.3K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$89.1K
ทรัพยากรบุคคล
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
กฎหมาย
$151K
การดำเนินงานการตลาด
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
สถาปนิกโซลูชั่น
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$179K
นักเขียนเทคนิค
$238K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$126K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Twilio RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Twilio คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the IC6 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $623,924 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Twilio คือ $220,710

