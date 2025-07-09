ไดเรกทอรีบริษัท
TripleTen เงินเดือน

เงินเดือนของ TripleTen อยู่ในช่วง $12,936 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $979,200 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TripleTen. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $96K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

บริการลูกค้า
$12.9K
นักออกแบบกราฟิก
$59.2K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$68.2K
ผู้จัดการโครงการ
$28.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$979K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ TripleTen คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $979,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TripleTen คือ $63,736

แหล่งข้อมูลอื่นๆ