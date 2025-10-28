ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in China ที่ Trip.com รวม CN¥399K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Trip.com อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
รวมต่อปี
CN¥399K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
โบนัส
CN¥79.9K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Trip.com in China อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CN¥905,465 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Trip.com สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in China คือ CN¥372,331

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Trip.com

