Trip.com
Trip.com ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in China ที่ Trip.com รวม CN¥758K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Trip.com อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
รวมต่อปี
CN¥758K
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
โบนัส
CN¥121K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Trip.com in China อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CN¥1,175,529 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Trip.com สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in China คือ CN¥541,157

