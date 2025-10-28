ไดเรกทอรีบริษัท
ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TripAdvisor อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

£89.6K - £106K
United Kingdom
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
£78.9K£89.6K£106K£112K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ TripAdvisor RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ TripAdvisor in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £112,054 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TripAdvisor สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United Kingdom คือ £78,925

